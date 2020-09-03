Сотрудник РФС прокомментировал неоднозначную реакцию в соцсетях на жест Смолова
- РИА Новости
«Этой фотке больше двух лет. Всё это время она выскакивала в куче мест и ни разу никто не обратил внимания на её подтекст. И только сейчас в контексте матча с Сербией на это обратили внимание, да и то не сразу (картинка появилась еще в марте)», — приводит слова Генькенёва Sport24.
Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
Тем не менее многие болельщики раскритиковали фотографию, посчитав, что она несёт провокационный характер перед матчем с Сербией. По мнению пользователей орёл похож на албанского, который является для сербов символом геноцида в Косово.
Ранее экс-футболист ЦСКА Милош Красич дал прогноз на матч Россия — Сербия.
Календарь матчей сборной России🇷🇺 на групповом этапе Лиги Наций — ретвитни себе, чтобы не потерять! pic.twitter.com/6KWv51Otph— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) September 1, 2020