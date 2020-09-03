Сотрудник РФС прокомментировал неоднозначную реакцию в соцсетях на жест Смолова

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Сотрудник пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) Иван Генькенёв прокомментировал реакцию на жест нападающего сборной России Фёдора Смолова, фото с которым было опубликовано в соцсетях в преддверии матчей Лиги наций.
Сотрудник РФС прокомментировал неоднозначную реакцию в соцсетях на жест Смолова
  • РИА Новости

«Этой фотке больше двух лет. Всё это время она выскакивала в куче мест и ни разу никто не обратил внимания на её подтекст. И только сейчас в контексте матча с Сербией на это обратили внимание, да и то не сразу (картинка появилась еще в марте)», — приводит слова Генькенёва Sport24.

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.

Тем не менее многие болельщики раскритиковали фотографию, посчитав, что она несёт провокационный характер перед матчем с Сербией. По мнению пользователей орёл похож на албанского, который является для сербов символом геноцида в Косово.

Ранее экс-футболист ЦСКА Милош Красич дал прогноз на матч Россия — Сербия.

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