Арбитры Сухой и Москалёв отстранены от работы из-за грубых ошибок в матче «Ротор» — «Спартак»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о временном отстранении арбитров Алексея Сухого и Владимира Москалёва по итогам их работы в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между волгоградским «Ротором» и московским «Спартаком».

«Судьи Сухой и Москалёв отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча. Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии, решения которой являются окончательными, туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские. Сухой и Москалёв отстранены на месяц», — цитирует Хачатурянца «Матч ТВ».

Сухой являлся главным арбитром на матче «Ротора» со «Спартаком», а Москалёв работал видеоассистентом. Красно-белые в той игре победили со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти, который был назначен за нарушение на форварде «Спартака» Александре Соболеве.

Ранее сообщалось, что арбитр Алексей Еськов перейдёт на преподавательскую работу.