Арбитры Сухой и Москалёв отстранены от работы из-за грубых ошибок в матче «Ротор» — «Спартак»
- РИА Новости
«Судьи Сухой и Москалёв отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча. Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии, решения которой являются окончательными, туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские. Сухой и Москалёв отстранены на месяц», — цитирует Хачатурянца «Матч ТВ».
Сухой являлся главным арбитром на матче «Ротора» со «Спартаком», а Москалёв работал видеоассистентом. Красно-белые в той игре победили со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти, который был назначен за нарушение на форварде «Спартака» Александре Соболеве.
Ранее сообщалось, что арбитр Алексей Еськов перейдёт на преподавательскую работу.