Стало известно, кто рассудит матч между сборными Венгрии и России
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Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помогать на боковых линиях будут его соотечественники Альберто Тегони и Даниеле Биндони, а резервным рефери назначен Даниэле Довери.
Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште.
Ранее комментатор Денис Казанский признался, что был удивлён непопаданию в состав взрослой сборной России по футболу голкипера московского «Спартака» Александра Максименко и приглашению в команду бывшего защитника московского «Динамо» Романа Нойштедтера, ныне находящегося без клуба.