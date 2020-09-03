Стало известно, кто рассудит матч между сборными Венгрии и России

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Итальянский арбитр Маурицио Мариани обслужит матч футбольной Лиги наций между сборными Венгрии и России.
Стало известно, кто рассудит матч между сборными Венгрии и России
  • © Alessandro Tocco/Lapresse
  • globallookpress.com

Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помогать на боковых линиях будут его соотечественники Альберто Тегони и Даниеле Биндони, а резервным рефери назначен Даниэле Довери.

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште.

Ранее комментатор Денис Казанский признался, что был удивлён непопаданию в состав взрослой сборной России по футболу голкипера московского «Спартака» Александра Максименко и приглашению в команду бывшего защитника московского «Динамо» Романа Нойштедтера, ныне находящегося без клуба.

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