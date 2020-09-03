Экс-футболист ЦСКА Красич дал прогноз на матч Россия — Сербия

Двукратный чемпион России по футболу в составе московского ЦСКА серб Милош Красич поделился своими ожиданиями от матча Лиги наций между сборными России и Сербии.

«В последнее время и у России, и у Сербии много хороших молодых футболистов. Но у Сербии есть классные индивидуальные игроки из именитых заграничных клубов: Тадич, Дмитрович, Коларов, Йович. Они играют главные роли в своих командах. Но, конечно, и у России есть шансы. Так что я хочу увидеть хорошую игру обеих команд», — цитирует Красича Sport24.

Он отметил, что не очень понятно, как игроки себя чувствуют, так как из-за пандемии очень давно не проводились матчи сборных. По его мнению, это может стать проблемой для тренеров. Он подчеркнул, что футболисты обеих команд являются настоящими профессионалами, которые способны показать хорошую игру и в нынешних условиях.

«Не могу дать точный прогноз, но мне бы хотелось, чтобы сборная Сербии выиграла. Однако сборная Россия стала очень хорошо играть после того, как её возглавил Черчесов, поэтому сербам будет очень сложно. Но всё же думаю, что Сербия победит с минимальным счётом», — добавил Красич.

Матч между Россией и Сербией состоится 3 сентября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 21:45.

Ранее сообщалось, что повторное тестирование в сборной России не выявило случаев заболевания COVID-19.