«Хьюстон» вышел в полуфинал Западной конференции НБА, где сыграет с «Лейкерс»
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Встреча завершилась со счётом 104:102.
В составе победителей дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов оформил форвард Роберт Ковингтон. У «Тандер» 30 очков записал в свой актив защитник Лугенц Дорт. Кроме того, его партнёр по команде Крис Пол отметился трипл-даблом из 19 очков, 11 подборов и 12 передач.
Таким образом, «Рокетс» выиграл серию со счётом 4:3 и вышел в полуфинал Западной конференции, где сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Ранее сообщалось, что «Денвер» вышел в полуфинал Западной конференции НБА.