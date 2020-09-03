«Хьюстон» вышел в полуфинал Западной конференции НБА, где сыграет с «Лейкерс»

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«Хьюстон Рокетс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Хьюстон» вышел в полуфинал Западной конференции НБА, где сыграет с «Лейкерс»
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счётом 104:102.

В составе победителей дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов оформил форвард Роберт Ковингтон. У «Тандер» 30 очков записал в свой актив защитник Лугенц Дорт. Кроме того, его партнёр по команде Крис Пол отметился трипл-даблом из 19 очков, 11 подборов и 12 передач. 

Таким образом, «Рокетс» выиграл серию со счётом 4:3 и вышел в полуфинал Западной конференции, где сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что «Денвер» вышел в полуфинал Западной конференции НБА.

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