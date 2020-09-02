Хоккеист ЦСКА Саморуков сравнил уровень КХЛ и АХЛ

Защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков сравнил уровень хоккея в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Американской хоккейной лиге (АХЛ).

«Уровень хороший. Сравнивать с АХЛ тяжело, всё-таки только первый матч прошёл. Но тут больше мастеровитых ребят, кто любит с шайбой играть, площадки побольше. Хоккей отличается», — приводит слова Саморукова Sport24.

В матче открытия сезона КХЛ Саморуков стал автором первой шайбы, отличившись уже на 51-й секунде встречи с казанским «Ак Барсом».

Прошлый сезон 21-летний россиянин провёл в клубе АХЛ «Бейкерсфилд Кондорс», отыграв в 47 матчах и набрав десять (2 + 8) очков.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» победил ЦСКА в овертайме матча открытия сезона КХЛ.