«Ак Барс» победил ЦСКА в овертайме матча — открытия сезона КХЛ
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Основное время встречи завершилось со счётом 2:2.
В составе ЦСКА забили Дмитрий Саморуков и Антон Слепышев, также не реализовавший буллит в середине третьего периода.
«Ак Барс» ответил шайбами Стефана да Косты и Джастина Азаведу. В овертайме победу казанской команде принесла шайба Дмитрия Воронкова.
Таким образом, «Ак Барс» выиграл Кубок Открытия второй раз в своей истории.
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