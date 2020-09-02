«Ак Барс» победил ЦСКА в овертайме матча — открытия сезона КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА в матче — открытии сезона 2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2.

В составе ЦСКА забили Дмитрий Саморуков и Антон Слепышев, также не реализовавший буллит в середине третьего периода.

«Ак Барс» ответил шайбами Стефана да Косты и Джастина Азаведу. В овертайме победу казанской команде принесла шайба Дмитрия Воронкова.

Таким образом, «Ак Барс» выиграл Кубок Открытия второй раз в своей истории.

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