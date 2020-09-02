Тренер «Ак Барса» прокомментировал пропуск Зариповым матча с ЦСКА

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Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал пропуск нападающим и капитаном команды Данисом Зариповым матча открытия сезона-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.
Тренер «Ак Барса» прокомментировал пропуск Зариповым матча с ЦСКА
  • РИА Новости

«С Зариповым всё хорошо, готовится к следующей встрече. Есть план по Данису, как он будет играть», — приводит слова Квартального Sport24.

39-летний Зарипов не полетел с командой на матч с ЦСКА, который прошёл 2 сентября в Москве.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт в Казани 4 сентября. Соперником подопечных Квартального станет подольский «Витязь».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» победил ЦСКА в овертайме матча открытия сезона КХЛ.

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