Президент КХЛ: у нас совсем другие реалии, мы не сможем собрать все команды в одном городе

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказал мнение о возможности использования в России опыта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и других североамериканских чемпионатов по проведению соревнований в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы следим за НХЛ. Смотрим, обсуждаем «пузырь». Хорошо, что у них нет заболевших, каждый день всё дезинфицируют. У нас совсем другие реалии, мы не сможем собрать все команды в одном городе. У нас нет такого числа арен, площадок, мест для проживания. Хотим привозить команды в разные города, чтобы зрители приходили на домашние матчи и поддерживали свои любимые команды», — приводит слова Морозова Sport24.

НХЛ доигрывает сезон на аренах в канадских Эдмонтоне и Торонто, где команды изолированы от внешнего мира и проводят матчи при пустых трибунах. Подобный подход также используется в других североамериканских спортивных лигах, таких как НБА и MLS.

Ранее президент КХЛ рассказал, какие клубы не оплатили налог на роскошь.