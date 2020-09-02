Президент КХЛ: у нас совсем другие реалии, мы не сможем собрать все команды в одном городе

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказал мнение о возможности использования в России опыта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и других североамериканских чемпионатов по проведению соревнований в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Президент КХЛ: у нас совсем другие реалии, мы не сможем собрать все команды в одном городе
  • © Пресс-служба КХЛ

«Мы следим за НХЛ. Смотрим, обсуждаем «пузырь». Хорошо, что у них нет заболевших, каждый день всё дезинфицируют. У нас совсем другие реалии, мы не сможем собрать все команды в одном городе. У нас нет такого числа арен, площадок, мест для проживания. Хотим привозить команды в разные города, чтобы зрители приходили на домашние матчи и поддерживали свои любимые команды», — приводит слова Морозова Sport24.

НХЛ доигрывает сезон на аренах в канадских Эдмонтоне и Торонто, где команды изолированы от внешнего мира и проводят матчи при пустых трибунах. Подобный подход также используется в других североамериканских спортивных лигах, таких как НБА и MLS.

Ранее президент КХЛ рассказал, какие клубы не оплатили налог на роскошь.

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