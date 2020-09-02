Деспотович рассказал, в чём у сборной Сербии будет преимущество перед командой России
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«Думаю, преимущество сборной России в том, что тут уже сыграли шесть туров. Наше преимущество в том, что мы свежее и у нас нет травм», — приводит слова Деспотовича ТАСС.
Он подчеркнул, что хочет дебютировать за сборную в матче с Россией.
«Тут меня знают. То, что я сыграл тут шесть туров, может мне помочь», — добавил форвард.
Матч Россия — Сербия состоится 3 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 21:45 мск.
Ранее главный тренер сборной Сербии высказал мнение, что российской команде будет трудно без Александра Головина и Алексея Миранчука.