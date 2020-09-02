Деспотович рассказал, в чём у сборной Сербии будет преимущество перед командой России

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Форвард сборной Сербии по футболу и казанского «Рубина» Джордже Деспотович поделился ожиданиями от матча с национальной командой России в рамках первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Деспотович рассказал, в чём у сборной Сербии будет преимущество перед командой России
  • ©официальный сайт ФК "Рубин"

«Думаю, преимущество сборной России в том, что тут уже сыграли шесть туров. Наше преимущество в том, что мы свежее и у нас нет травм», — приводит слова Деспотовича ТАСС.

Он подчеркнул, что хочет дебютировать за сборную в матче с Россией.

«Тут меня знают. То, что я сыграл тут шесть туров, может мне помочь», — добавил форвард.

Матч Россия — Сербия состоится 3 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 21:45 мск.

Ранее главный тренер сборной Сербии высказал мнение, что российской команде будет трудно без Александра Головина и Алексея Миранчука.

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