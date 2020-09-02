Тренер сборной Сербии считает, что российской команде будет трудно без Головина и Миранчука

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Главный тренер сборной Сербии по футболу Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от матча с национальной командой России в рамках первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Тренер сборной Сербии считает, что российской команде будет трудно без Головина и Миранчука
  • Reuters

«Считаю, что сборная России — сильная команда, она хорошо проявила себя на чемпионате мира. Это организованная и опытная команда, в их коллективе очень хорошая атмосфера, они всегда вместе», — приводит слова Тумбаковича ТАСС.

Он отметил, что отсутствие получивших травмы Александра Головина и Алексея Миранчука отразится на российской команде.

«Без них им будет трудно, но у сборной России есть другие сильные игроки», — добавил специалист.

Матч Россия — Сербия состоится 3 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов объяснил выбор форвардов на ближайшие матчи сборной России.

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