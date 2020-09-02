Тренер сборной Сербии считает, что российской команде будет трудно без Головина и Миранчука
- Reuters
«Считаю, что сборная России — сильная команда, она хорошо проявила себя на чемпионате мира. Это организованная и опытная команда, в их коллективе очень хорошая атмосфера, они всегда вместе», — приводит слова Тумбаковича ТАСС.
Он отметил, что отсутствие получивших травмы Александра Головина и Алексея Миранчука отразится на российской команде.
«Без них им будет трудно, но у сборной России есть другие сильные игроки», — добавил специалист.
Матч Россия — Сербия состоится 3 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов объяснил выбор форвардов на ближайшие матчи сборной России.