Цорн высказал мнение о будущем Тедеско в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказал мнение о перспективах главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Главный тренер всегда отвечает за результат. Если команда играет хорошо, причин убирать его нет. Если же станет выступать хуже, решение принимать клубу: идёт ли всё по намеченному пути или нет. Думаю, у Доменико получится и он как минимум завершит этот сезон в «Спартаке». Видно, что многие вещи, которые планировались ранее, сейчас приходят в норму — например, владение мячом. И причины понятны: ребята адаптировались, Доменико дали время донести до команды свою философию и привить ей свой стиль. Так что слухи о том, кто уйдёт следующим, нельзя просто так генерировать по цепочке. Это покажут время и результат», — приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, по его мнению, Тедеско пришёл в «Спартак» на долгие годы.

«Сейчас видно, что он реально может дать результат. И я знаю, что Тедеско очень профессионален по отношению к работе. Как бы сильно ни штормило и раскачивало корабль, Доменико придерживается своего курса. И не думаю, что принимал бы всё, что происходит, так близко к сердцу, если бы хотел быстро куда-то уйти. Надеюсь, Доменико будет работать в «Спартаке» долгие годы. Верю в успех этого союза», — добавил экс-гендиректор клуба.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством команда завершила сезон-2019/20 на седьмом месте. По итогам шести туров сезона-2020/21 «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Контракт Тедеско с клубом истекает летом 2021 года.

Ранее Цорн рассказал о своём увольнении из «Спартака».