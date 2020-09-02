Юран не исключил, что обжалует решение комитета по этике РФС

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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовать его на 100 тыс. рублей.
Юран не исключил, что обжалует решение комитета по этике РФС
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«Мне самому интересно, в моей карьере такой случай происходит впервые, когда наказывают не по спортивной части. Должно быть весомое основание, какое-то серьёзное оскорбление для такого денежного наказания. Будем консультироваться с юристом, в случае необходимости не исключён вариант с апелляцией», — приводит слова Юрана ТАСС.

Юран во время работы в «Химках» заявлял, что источники сообщили ему о возможной продаже места команды в РПЛ. Впоследствии тренер также сообщил, что его уволили из клуба по «указу» гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова. Кроме того, Юран говорил, что «Спартак» гарантированно получил по шесть очков от «Уфы» и «Химок». 

Ранее Андрей Созин заявил, что комитет по этике РФС лояльно отнёсся к Юрану.

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