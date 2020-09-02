Экс-ученица Тутберидзе объявила о завершении карьеры

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Российская фигуристка Дарья Паненкова, ранее тренировавшаяся под руководством Этери Тутберидзе, объявила о завершении профессиональной карьеры.
Экс-ученица Тутберидзе объявила о завершении карьеры
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я думаю, что многие уже догадывались, теперь скажу с уверенностью. Моя карьера в фигурном катании подошла к концу, я долго думала над этим решением и поняла, что хочу развиваться дальше в качестве тренера. Для меня это что-то новое, и я получаю исключительно положительные эмоции от этой работы», — написала 17-летняя Паненкова в своём Instagram.

Она поблагодарила всех тренеров, под руководством которых занималась, в том числе Тутберидзе, с которой работала с 2016 по 2018 год.

В сезоне-2017/18 Паненкова выиграла золото и серебро на этапах юниорской серии Гран-при, а в финале заняла пятое место. На взрослом чемпионате России она стала восьмой, а в финале Кубка России завоевала бронзу.

Ранее Александр Жулин высказал мнение, что Загитова не возобновит профессиональную карьеру.

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