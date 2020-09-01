Жулин считает, что Загитова не возобновит профессиональную карьеру

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Бывший фигурист, а в настоящее время тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова уже не вернётся к профессиональным выступлениям.
Жулин считает, что Загитова не возобновит профессиональную карьеру
  • globallookpress.com

«Думаю, на 80% Алина уже приняла решение о завершении карьеры. Я работал в «Ледниковом периоде» 12 лет, каждый вторник — съёмки с утра до ночи. Если Алина на это идёт, значит, у неё есть некий план отхода. А бороться с девочками, которые делают четверные, будет нереально трудно. Да и, честно говоря, зачем ей всё это нужно? Она всё выиграла. Скорее всего, Алину мы вряд ли уже увидим в фигурном катании. Да и куда возвращаться-то? Соревнований нет, если только ездить по периферийным городам», — цитирует Жулина Sport24.

В декабре 2019 года 18-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры. По неподтверждённой информации, Загитова согласилась стать ведущей ледового шоу «Ледниковый период».

Ранее Тарасова прокомментировала новость о возможном участии Загитовой в «Ледниковом периоде».

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