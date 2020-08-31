Тарасова: будет прекрасно, если Загитова присоединится к «Ледниковому периоду»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова может стать ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».

«Пока ещё нет точного решения, но это будет прекрасно, если Алина Загитова присоединится к «Ледниковому периоду». Это самый лучший проект в нашей стране и любимый всем народом. Я рада, что есть такой проект в нашей стране», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Известный тренер является неизменным участником проекта, где выступает в качестве судьи.

Ранее сообщалось, что Загитова станет ведущей «Ледникового периода».