Тарасова: будет прекрасно, если Загитова присоединится к «Ледниковому периоду»
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«Пока ещё нет точного решения, но это будет прекрасно, если Алина Загитова присоединится к «Ледниковому периоду». Это самый лучший проект в нашей стране и любимый всем народом. Я рада, что есть такой проект в нашей стране», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Известный тренер является неизменным участником проекта, где выступает в качестве судьи.
Ранее сообщалось, что Загитова станет ведущей «Ледникового периода».