Председатель совета директоров «Уфы» высказался о штрафе от РФС за слова о судействе

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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовать его за высказывания о судействе.
Председатель совета директоров «Уфы» высказался о штрафе от РФС за слова о судействе
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«Конечно, я заплачу штраф. Наверное, я его где-то заслужил, потому что высказался достаточно резко. Наверное, есть много хороших людей, которых я этим высказыванием обидел. Это одна часть истории, а другая заключается в том, что проблемы судейства никуда не делись», — приводит слова Мурзагулова ТАСС.

После матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» Мурзагулов заявил о возможном снятии команды из-за судейства, а также жёстко раскритиковал работу главного арбитра Михаила Вилкова.

Ранее Сергей Юран отреагировал на информацию о штрафе за слова о «Спартаке».

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