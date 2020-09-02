Юран отреагировал на информацию о штрафе за слова о «Спартаке»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о решении Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовать его на 100 тыс. рублей.
Юран отреагировал на информацию о штрафе за слова о «Спартаке»
  • © Пресс-служба ФК «Химки»

«Я не знаю! Всеми делами юрист занимается, поэтому я не в курсе, что там! У меня спортивная часть. Что, чего, за что? За слова об очках «Спартаку»? Не знаю я, на 100 тыс. штраф, на миллион. Всеми делами занимается юрист», — цитирует Юрана Sport24.

Юран во время работы в «Химках» заявлял, что источники сообщили ему о возможной продаже места команды в РПЛ. Впоследствии тренер также сообщил, что его уволили из клуба по «указу» гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова. Кроме того, Юран говорил, что «Спартак» гарантированно получил по шесть очков от «Уфы» и «Химок». 

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС оштрафовал Юрана за слова о «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить