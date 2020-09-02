Юран отреагировал на информацию о штрафе за слова о «Спартаке»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о решении Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовать его на 100 тыс. рублей.

«Я не знаю! Всеми делами юрист занимается, поэтому я не в курсе, что там! У меня спортивная часть. Что, чего, за что? За слова об очках «Спартаку»? Не знаю я, на 100 тыс. штраф, на миллион. Всеми делами занимается юрист», — цитирует Юрана Sport24.

Юран во время работы в «Химках» заявлял, что источники сообщили ему о возможной продаже места команды в РПЛ. Впоследствии тренер также сообщил, что его уволили из клуба по «указу» гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова. Кроме того, Юран говорил, что «Спартак» гарантированно получил по шесть очков от «Уфы» и «Химок».

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС оштрафовал Юрана за слова о «Спартаке».