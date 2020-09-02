КХЛ может рассмотреть опыт НХЛ по проведению сезона в случае второй волны коронавируса

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может рассмотреть опыт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по проведению соревнований в случае второй волны коронавирусной инфекции.
КХЛ может рассмотреть опыт НХЛ по проведению сезона в случае второй волны коронавируса
  • РИА Новости

По словам вице-президента КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергея Доброхвалова, которые передаёт ТАСС, лига уже рассматривала вариант, подобный тому, который использует НХЛ, однако по ряду причин не использовала его.

«К сожалению, в России не так много мест, которые могли бы принять такое количество команд, если речь идёт о регулярном сезоне. Необходимое количество арен есть в Москве, Сочи, возможно, ещё в паре регионов, но при этом лишать команду своего домашнего льда и возможности какого-то количества болельщиков видеть свою команду мы не собираемся», — заявил Доброхвалов.

Он отметил, что в случае так называемой второй волны коронавируса такой сценарий может быть вновь рассмотрен.

«Но пока в такие негативные сценарии нам не хочется даже верить», — добавил функционер.

НХЛ доигрывает сезон на аренах в канадских Эдмонтоне и Торонто, где команды изолированы от внешнего мира и проводят матчи при пустых трибунах.

Ранее глава КХЛ объяснил, почему клубы лиги не принимают участия в Лиге чемпионов.

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