Глава КХЛ объяснил, почему клубы лиги не принимают участия в Лиге чемпионов

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов объяснил, почему команды лиги не играют в европейской Лиге чемпионов.
Глава КХЛ объяснил, почему клубы лиги не принимают участия в Лиге чемпионов
  • © Александр Кряжев/РИА Новости

«От России могут участвовать две-четыре команды, но из-за них будет ломаться весь чемпионат. Ведь и сейчас есть паузы на Евротуры, и нужно останавливаться под Лигу чемпионов, будет меньше игр в сезоне», — цитируют Морозова «Известия».

При этом он отметил, что ему нравился Кубок чемпионов, так как это был быстрый турнир, а финал нынешней Лиги чемпионов проводится в феврале, когда в КХЛ проходит плей-офф.

«То есть топовые клубы будут более уставшими. Мы стараемся уравнять конкуренцию за счёт потолка зарплат, а так всё будет не по-спортивному», — добавил Морозов.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» в прямом эфире покажет Кубок Открытия КХЛ.

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