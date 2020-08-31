«Матч ТВ» в прямом эфире покажет Кубок Открытия КХЛ

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Телеканал «Матч ТВ» покажет матч за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Матч ТВ» в прямом эфире покажет Кубок Открытия КХЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Поскольку из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон КХЛ-2019/20 не был доигран, лига приняла решение разыграть Кубок Открытия между победителями конференций — ЦСКА и «Ак Барсом». Прямая трансляция матча состоится 2 сентября в 19:00 мск.

«2 сентября КХЛ начнёт новый сезон матчем ЦСКА — «Ак Барс», прямую трансляцию которого проведёт «Матч ТВ» и телеканалы КХЛ. В нынешнем сезоне главный спортивный телеканал страны покажет более 70 матчей КХЛ. Ежегодно «Матч ТВ» привносит новинки в трансляции. В новом сезоне важность телевидения высока, как никогда, поскольку сейчас заполняемость арен возможно только частично. Для многих хоккейных болельщиков телетрансляция станет единственной возможностью увидеть матч любимой команды», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Перед трансляцией, в 18:10, будет показан специальный выпуск программы «Все на хоккей!». Ведущие и эксперты обсудят в студии все ожидаемые события сезона-2020/21. 

Ранее президент КХЛ назвал число заболевших коронавирусной инфекцией хоккеистов.

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