СМИ: Месси не уверен, что сможет покинуть «Барселону» летом

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси не уверен, что ему удастся уйти из клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Cadena Ser, аргентинский футболист не уверен, что сможет покинуть «Барселону» до истечения контракта, поскольку клуб не отступает от своей позиции и намерен отпустить его только в случае выплаты указанной в соглашении суммы отступных, которая составляет €700 млн.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Ранее отец Месси заявил, что его сыну будет трудно остаться в «Барселоне».