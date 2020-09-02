В «Роторе» опровергли слухи об отстранении лучшего бомбардира прошлого сезона Султонова

Генеральный директор волгоградского футбольного клуба «Ротор» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию об отстранении от основного состава нападающего команды Мухаммада Султонова.

«С чего вы взяли, что Султонов отстранён? Он принимал участие в матче с «Химками» и сейчас тренируется с командой, как и все другие игроки», — цитирует Рекечинского Sport24.

Он также отметил, что по основному составу вопросы лучше задавать тренеру, а не ему.

В прошлом сезоне Султонов стал лучшим бомбардиром «Ротора» в Футбольной национальной лиге, он забил девять мячей в 26 матчах.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провёл пять игр, но пока не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Химки» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ.