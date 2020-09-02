В «Роторе» опровергли слухи об отстранении лучшего бомбардира прошлого сезона Султонова

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Генеральный директор волгоградского футбольного клуба «Ротор» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию об отстранении от основного состава нападающего команды Мухаммада Султонова.
В «Роторе» опровергли слухи об отстранении лучшего бомбардира прошлого сезона Султонова
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«С чего вы взяли, что Султонов отстранён? Он принимал участие в матче с «Химками» и сейчас тренируется с командой, как и все другие игроки», — цитирует Рекечинского Sport24.

Он также отметил, что по основному составу вопросы лучше задавать тренеру, а не ему.

В прошлом сезоне Султонов стал лучшим бомбардиром «Ротора» в Футбольной национальной лиге, он забил девять мячей в 26 матчах.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провёл пять игр, но пока не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Химки» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ.

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