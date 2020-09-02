Клейстерс назвала Александрову великолепной теннисисткой

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Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс подвела итоги после встречи с россиянкой Екатериной Александровой в матче первого круга турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
Клейстерс назвала Александрову великолепной теннисисткой
  • РИА Новости

«Я уже давно здесь без игровой практики. Я очень долго тренировалась в «пузыре», почти две недели, и за это время не сыграла ни матча. Я была рада наконец выйти на корт и сыграть. Мы играли поздно, но это всё равно было весело. Я наслаждалась игрой. Моя соперница — великолепная теннисистка. Мы показали отличный теннис. Это самое главное — стараться показать хорошую игру», — цитирует Клейстерс сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она отметила, что у неё были шансы в начале второго сета, но призналась, что неудачно сработала ногами в решающий момент.

«Затем Александрова стала гораздо лучше подавать. Принимать она тоже стала лучше. В третьей партии она здорово видела мяч и всё время попадала в цель», — добавила Клейстерс.

Александрова обыграла Клейстерс со счётом 3:6, 7:5, 6:1.

Клейстерс является бывшей первой ракеткой мира и четырёхкратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.

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