Медведев прокомментировал выход во второй круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги после матча с аргентинцем Федерико Дельбонисом в рамках первого круга турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

«Больше всего я доволен счётом, победой в трёх сетах. Я рад, что закончил матч до полуночи. Я играл стабильно и не шёл на сумасшедшие удары», — приводит слова пятой ракетки мира сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он также назвал ключевым фактором в минувшем матче постоянное давление на подаче аргентинца и отметил, что у него получилось сохранить отрыв. Кроме того, россиянин поделился ожиданиями от встречи второго раунда с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

«Я знаю, что он может показывать отличный теннис. Когда Андрей Рублёв был на пике формы в Австралии, он взял у него сет. Я собираюсь посмотреть несколько его матчей и буду готовиться», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел во второй круг US Open.