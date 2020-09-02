Медведев прокомментировал выход во второй круг US Open
- Reuters
- © Robert Deutsch-USA TODAY Sports
«Больше всего я доволен счётом, победой в трёх сетах. Я рад, что закончил матч до полуночи. Я играл стабильно и не шёл на сумасшедшие удары», — приводит слова пятой ракетки мира сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Он также назвал ключевым фактором в минувшем матче постоянное давление на подаче аргентинца и отметил, что у него получилось сохранить отрыв. Кроме того, россиянин поделился ожиданиями от встречи второго раунда с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.
«Я знаю, что он может показывать отличный теннис. Когда Андрей Рублёв был на пике формы в Австралии, он взял у него сет. Я собираюсь посмотреть несколько его матчей и буду готовиться», — добавил Медведев.
Ранее сообщалось, что Медведев вышел во второй круг US Open.