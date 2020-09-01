Фигуристка Медведева приняла участие в презентации новичков ХК «Авангард»

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Омский «Авангард» провёл презентацию команды перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фигуристка Медведева приняла участие в презентации новичков ХК «Авангард»
  • globallookpress.com

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию представила легионеров омской команды.

Первый матч нового сезона КХЛ «Авангард» проведёт 3 сентября дома с «Сибирью».

Ранее «Авангард» отреагировал на смерть бывшего тренера команды Ржиги.

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