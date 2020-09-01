Защитник ЦСКА Набабкин перенёс операцию на колене

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Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин перенёс хирургическое вмешательство на колене в одной из немецких клиник.
Защитник ЦСКА Набабкин перенёс операцию на колене
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Операция была проведена в клинике немецкого города Мюнхен.

У футболиста был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена после игры третьего тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:2).

Ближайшие дни Набабкин проведёт в Германии под наблюдением врачей, после чего вернётся в Москву и будет проходить восстановление на базе армейцев.

Ранее сообщалось, что у футболиста ЦСКА Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

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