Защитник ЦСКА Набабкин перенёс операцию на колене
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- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт клуба. Операция была проведена в клинике немецкого города Мюнхен.
У футболиста был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена после игры третьего тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:2).
Ближайшие дни Набабкин проведёт в Германии под наблюдением врачей, после чего вернётся в Москву и будет проходить восстановление на базе армейцев.
Ранее сообщалось, что у футболиста ЦСКА Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки.