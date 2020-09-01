СМИ: «Локомотив» сделал предложение «Порту» по форварду Тикиньо

Московский «Локомотив» сделал предложение «Порту» по трансферу бразильского нападающего Тикиньо.

Об этом сообщает «Чемпионат». В августе интерес к футболисту проявлял московский «Спартак».

Тикиньо перешёл в «Порту» из «Витории» зимой 2017 года. Контракт нападающего с португальским клубом действителен до лета 2021 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 48 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 19 забитых мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» является главным претендентом на футболиста «Порту» Соареса.