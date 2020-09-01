Тренер «Краснодара» Мусаев дисквалифицирован на один матч
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- РИА Новости
«Мы рассмотрели вопрос с участием главного тренера «Краснодара» Мусаева. Также получили дополнительный рапорт от судьи встречи Сергея Карасёва, который написал, что Мусаев вышел на поле, выразив недовольство арбитром словами и жестом, а именно аплодисментами в сторону судьи. При этом Карасёв отметил, что Мусаев не использовал ненормативной лексики или оскорблений. Мусаев сказал, что ему нельзя было так поступать, и принёс извинения за свой поступок. КДК, учитывая все обстоятельства, ограничился дисквалификацией Мусаева на одну игру», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».
В седьмом туре РПЛ «Краснодар» на выезде сыграет с волгоградским «Ротором».
Ранее КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Краснодара» после матча с «Ростовом».