Тренер «Краснодара» Мусаев дисквалифицирован на один матч

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о наказании главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву, который поаплодировал судье Сергею Карасёву после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:1).

«Мы рассмотрели вопрос с участием главного тренера «Краснодара» Мусаева. Также получили дополнительный рапорт от судьи встречи Сергея Карасёва, который написал, что Мусаев вышел на поле, выразив недовольство арбитром словами и жестом, а именно аплодисментами в сторону судьи. При этом Карасёв отметил, что Мусаев не использовал ненормативной лексики или оскорблений. Мусаев сказал, что ему нельзя было так поступать, и принёс извинения за свой поступок. КДК, учитывая все обстоятельства, ограничился дисквалификацией Мусаева на одну игру», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

В седьмом туре РПЛ «Краснодар» на выезде сыграет с волгоградским «Ротором».

Ранее КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Краснодара» после матча с «Ростовом».