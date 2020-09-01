Наумов: Николича «уйдут» зимой, а там недалеко и Кикнадзе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что главный тренер команды Марко Николич и генеральный директор клуба Василий Кикнадзе лишатся своих должностей по ходу текущего сезона.

«У Николича не получится в «Локомотиве». Это не потому, что он плохой тренер. Я не знаю, какой он специалист. Может, даже хороший. Но не получится у него, потому что он попал в такую ситуацию. Ломать игру некогда, потому что ты находишься в условиях жёсткого календаря. Во-вторых, тебе никто не даст на это время, поскольку ты должен дать результат. В третьих — давление болельщиков, которые давят на руководство, а это отражается на главном тренере. Думаю, Николича «уйдут» зимой, а там недалеко и Кикнадзе», — цитирует Наумова Sportbox.

Также бывший президент «Локомотива» выразил мнение, что Кикнадзе мало сведущ в трансферных вопросах.

«Менеджмент клуба сегодня абсолютно не готов к трансферам. Я имею в виду, что у Василия Кикнадзе нет специалистов, которые бы занимались трансферными вопросами. В том числе в этих вопросах слаб и сам Кикнадзе», — добавил Наумов.

Марко Николич возглавил «Локомотив» 1 июня 2020 года, сменив на этом посту 73-летнего легендарного тренера Юрия Сёмина. В связи с этим болельщики клуба требуют отставки руководства, в частности Кикнадзе.

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