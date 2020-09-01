Ракитич перешёл из «Барселоны» в «Севилью»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич перешёл из каталонской «Барселоны» в «Севилью».

Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, «Севилья» заплатит за игрока €1,5 млн, а также €9 млн будет выплачено в виде бонусов. Соглашение хавбека с «Севильей» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ракитич перешёл в «Барселону» из «Севильи» в 2014 году. До этого он выступал за андалусийцев с 2011 года.

В общей сложности он провёл 310 матчей за «Барселону», в которых забил 36 мячей и отдал 36 результативных передач. Вместе с каталонцами он выиграл 13 трофеев, включая Лигу чемпионов.

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