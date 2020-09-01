Ракитич перешёл из «Барселоны» в «Севилью»

Короткая ссылка
Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич перешёл из каталонской «Барселоны» в «Севилью».
Ракитич перешёл из «Барселоны» в «Севилью»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, «Севилья» заплатит за игрока €1,5 млн, а также €9 млн будет выплачено в виде бонусов. Соглашение хавбека с «Севильей» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ракитич перешёл в «Барселону» из «Севильи» в 2014 году. До этого он выступал за андалусийцев с 2011 года.

В общей сложности он провёл 310 матчей за «Барселону», в которых забил 36 мячей и отдал 36 результативных передач. Вместе с каталонцами он выиграл 13 трофеев, включая Лигу чемпионов.

Ранее СМИ рассказали, при каких условиях «Манчестер Сити» подпишет контракт с Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить