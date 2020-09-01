Экс-тренер «Краснодара» Шалимов заявил, что не видит альтернативы Путину

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Бывший главный тренер «Краснодара», «Химок» и «Ахмата» ответил на вопрос, видит ли он на данный момент в России человека, который мог бы стать президентом страны вместо Владимира Путина.
Экс-тренер «Краснодара» Шалимов заявил, что не видит альтернативы Путину
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Сейчас я никого не вижу. И до 2024-го Путин будет президентом, что теперь об этом говорить? В любом случае я точно не хочу прятать свою дочь от уркаганов с кастрюлями на голове, которые убивают людей. А если вам что-то не нравится, идите на выборы в 2024-м. Не нравится — встал, проголосовал против», — цитирует Шалимова Sport24.

Он также подчеркнул, что в России всё не так плохо, как об этом любят говорить некоторые люди.

Ранее Путин поддержал идею проведения киберспортивных турниров в школах.

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