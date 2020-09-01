Футболист ЦСКА Фукс получил травму в дебютном матче за команду

У бразильского защитника московского ЦСКА Бруно Фукса диагностировано повреждение мягких тканей правого бедра после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (3:0).

Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

«В ближайшее время защитник будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба, о сроках его возвращения в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно», — говорится в заявлении.

Фукс перешёл в ЦСКА 25 августа. 30 августа он вышел на замену в матче с «Ахматом», в котором получил травму, но доиграл до конца встречи.

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов уехал из лагеря молодёжной сборной России из-за проблем с коленом.