Футболист ЦСКА Фукс получил травму в дебютном матче за команду
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.
«В ближайшее время защитник будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба, о сроках его возвращения в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно», — говорится в заявлении.
Фукс перешёл в ЦСКА 25 августа. 30 августа он вышел на замену в матче с «Ахматом», в котором получил травму, но доиграл до конца встречи.
Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов уехал из лагеря молодёжной сборной России из-за проблем с коленом.