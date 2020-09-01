Хоккеист Калинин рассказал об уходе из ЦСКА из-за потолка зарплат

Олимпийский чемпион по хоккею 2018 года Сергей Калинин, который в этом году перешёл в челябинский «Трактор», рассказал об уходе из московского ЦСКА из-за потолка зарплат.

«У меня был контракт с ЦСКА ещё на два года. Никто не мог предположить, что ситуация будет развиваться именно так. Но это новая реальность. К ней надо привыкать. Еще когда в Питере подписывал длительный контракт, мне сказали, что через два года будет потолок. Но я не думал, что на мне это как-то скажется. Когда у тебя на руках четырёхлетний контракт, ты как-то не предполагаешь, что через два года с тобой могут расстаться», — цитирует Калинина Sport24.

Калинин выступал за ЦСКА с 2018 года по июль 2020-го. Вместе с армейцами он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19.

Ранее тренер ЦСКА заявил, что лишь трое хоккеистов команды не переболели коронавирусом.