Тренер ЦСКА заявил, что лишь трое хоккеистов команды не переболели коронавирусом
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин сообщил, что практически все его подопечные переболели коронавирусом в межсезонье.
- РИА Новости
«У нас переболели все игроки, кроме троих игроков», — цитирует Никитина ТАСС.
ЦСКА начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги матчем с «Ак Барсом», который состоится 2 сентября.
Ранее КХЛ внесла изменения в правила взятия ворот.
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