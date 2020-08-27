Тренер ЦСКА заявил, что лишь трое хоккеистов команды не переболели коронавирусом

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Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин сообщил, что практически все его подопечные переболели коронавирусом в межсезонье.
Тренер ЦСКА заявил, что лишь трое хоккеистов команды не переболели коронавирусом
  • РИА Новости

«У нас переболели все игроки, кроме троих игроков», — цитирует Никитина ТАСС.

ЦСКА начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги матчем с «Ак Барсом», который состоится 2 сентября.

Ранее КХЛ внесла изменения в правила взятия ворот.

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