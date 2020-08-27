Тренер ЦСКА заявил, что лишь трое хоккеистов команды не переболели коронавирусом

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин сообщил, что практически все его подопечные переболели коронавирусом в межсезонье.

РИА Новости

«У нас переболели все игроки, кроме троих игроков», — цитирует Никитина ТАСС. ЦСКА начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги матчем с «Ак Барсом», который состоится 2 сентября. Ранее КХЛ внесла изменения в правила взятия ворот.