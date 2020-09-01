Президент «Урала» высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился своим мнением по поводу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Информация, что некоторые клубы хотят смягчения лимита на легионеров? Узнал об этом из прессы. Я ни с кем никаких переговоров про лимит, его ужесточение или смягчение, не вёл. Мы каждый год, что ли, будем его менять? Я вот сейчас против каких-то перемен», — цитирует Иванова Sport24.

По его словам, он всегда будет выступать за лимит, так как считает, что российские футболисты всегда должны играть. Также Иванов выступил против возможного нового лимита, согласно которому на поле смогут выходить семь иностранных игроков, а всего в заявку могут попасть 12 легионеров.

«Наши футболисты не будут попадать в состав. Вот и всё. Я против. Установили лимит, зачем его менять через каждый год? Над нами все люди будут смеяться», — добавил Иванов.

На данный момент в РПЛ существует лимит на легионеров в формате «8 + 17».

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ.