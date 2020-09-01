Российский боец UFC Олейник рассказал, что перенёс две операции за 10 дней

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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал о перенесённых операциях на руке.
Российский боец UFC Олейник рассказал, что перенёс две операции за 10 дней
  • РИА Новости

«Две операции за десять дней, старые и новые травмы, полученные до последнего боя, одна из них практически мне не позволила выполнить приём, который работал всегда безотказно. Сожаление — пустая трата времени, слов и сил. Поэтому убираем препятствие и идём вперёд», — написал Олейник в своём Instagram.

В последнем поединке Олейник проиграл нокаутом американцу Деррику Льюису. Всего на счету 43-летнего россиянина 59 побед, 14 поражений и одна ничья в MMA.

Ранее сообщалось, что Олейник перенёс операцию на руке.

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