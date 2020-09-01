Дегтярёв уверен, что «Амур» способен выиграть Кубок Гагарина

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что хоккейный клуб «Амур» в обозримом будущем выиграет Кубок Гагарина.
Дегтярёв уверен, что «Амур» способен выиграть Кубок Гагарина
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Амур» существует на краевые средства. Мы не дали клубу умереть, в июле он был на грани закрытия. Выделили дополнительные средства, ведём переговоры со спонсорами. Есть ряд компаний, готовых вкладывать средства», — приводит слова Дегтярёва РИА Новости.

Он отметил, что у команды три года не было спонсоров, но теперь в Хабаровском крае их нашли и намерены выводить «Амур» в лидеры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Уверен, что в обозримом будущем привезём Кубок Гагарина в Хабаровск», — добавил Дегтярёв.

Сезон в КХЛ начнётся 2 сентября

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» в прямом эфире покажет Кубок открытия КХЛ.

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