«Майами» повёл в серии полуфинала Восточной конференции НБА, Батлер набрал 40 очков

«Майами Хит» обыграл «Милуоки Бакс» в первом матче серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 115:104.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Хит» Джимми Батлер, который набрал 40 очков. Его партнёр по команде Лука Дончич записал в свой актив 27 баллов. Кроме того, дабл-даблом из 12 очков и 17 подборов отметился Эдрис Адебайо.

В составе «Бакс» 28 очков набрал Крис Миддлтон, а лидер команды Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл, набрав 18 очков и сделав десять подборов.

Таким образом, «Майами» вышел вперёд в серии — 1:0.

Ранее сообщалось, что 50 очков Маррея помогли «Денверу» обыграть «Юту» и сравнять счёт в серии плей-офф НБА.