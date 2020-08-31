Источник: «Наполи» более не интересуется Влашичем

Итальянский журналист Чиро Венерато заявил, что «Наполи» более не интересуется полузащитником московского ЦСКА Николой Влашичем.

«Влашич выпал из сферы интересов «Наполи», поскольку он является более атакующим игроком, чем тот профиль, в котором заинтересован клуб», — приводит слова Венерато calcionapoli24.it.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. В 2019 году армейцы выкупили его за €15,7 млн. В минувшем сезоне хорват принял участие в 29 матчах РПЛ, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Билич заявил, что хочет видеть в «Вест Бромвиче» футболиста ЦСКА Влашича.