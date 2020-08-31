Источник: «Наполи» более не интересуется Влашичем

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Итальянский журналист Чиро Венерато заявил, что «Наполи» более не интересуется полузащитником московского ЦСКА Николой Влашичем.
Источник: «Наполи» более не интересуется Влашичем
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Влашич выпал из сферы интересов «Наполи», поскольку он является более атакующим игроком, чем тот профиль, в котором заинтересован клуб», — приводит слова Венерато calcionapoli24.it.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. В 2019 году армейцы выкупили его за €15,7 млн. В минувшем сезоне хорват принял участие в 29 матчах РПЛ, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Билич заявил, что хочет видеть в «Вест Бромвиче» футболиста ЦСКА Влашича.

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