Джикия признался, что думал о возможности снятия «Спартака» с чемпионата РПЛ

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как отнесся к словам владельца клуба Леонида Федуна о том, что команда снимется с Российской премьер-лиги (РПЛ).
Джикия признался, что думал о возможности снятия «Спартака» с чемпионата РПЛ
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Видели тогда эту информацию. Мы представляли себе это так, что пройдёт время, и всё придет в норму. На следующий день поняли, что сниматься «Спартак» не будет. Хотя был один момент, когда я задумался: а что если вдруг это произойдет? Реально ли вообще сняться с чемпионата, как это будет происходить? И что будет потом? Я в клубе с 2017 года, ни одного дня не помню, чтобы вокруг «Спартака» была тишина. Это нормально, «Спартак» — это клуб, который интересует всех. И тех, кто переживает за него, и тех, кто ему завидует», — цитирует Джикию «КП».

Федун сделал заявление о снятии команды с чемпионата после матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых были назначены два пенальти.

Ранее Игонин заявил, что «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом».

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