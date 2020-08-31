Два футболиста сборной Армении задержаны за потасовку с полицейским

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Два футболиста сборной Армении были задержаны в Ереване за потасовку с сотрудниками полиции.
Два футболиста сборной Армении задержаны за потасовку с полицейским
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Сотрудники патрульно-постовой службы доставили мужчин в отделение полиции. Были установлены их личности — они братья, футболисты сборной Армении. Выяснилось, что во время потасовки один из них ударил кулаком по лицу полицейского, нанеся телесное повреждение», — цитирует РИА Новости пресс-службу СК Армении.

По информации источника, речь идёт о братьях Эдгаре и Горе Малакян. Официально имена задержанных футболистов не сообщаются.

Ранее стало известно, что Магуайр приговорён к 21 месяцу лишения свободы условно.

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