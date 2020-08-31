Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» во втором раунде квалификации Лиги Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка второго раунда квалификации Лиги Европы.

Московское «Динамо», получило в соперники «Локомотив» из Тбилиси. Встреча пройдёт в Грузии 17 сентября.

В матчах второго раунда квалификации среди прочих сыграют:

«Локомотив» Пловдив — «Тоттенхэм Хотспур»;

«Шемрок Роверс» — «Милан»;

«Линкольн Ред Импс» — «Рейнджерс»;

ЦСКА София — БАТЭ;

«Серветт» — «Реймс»;

«Нефтчи» — «Галатасарай»;

«Арис» — «Колос»;

«Кукес» — «Вольфсбург»;

«Осиек» — «Базель».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика» в плей-офф квалификации ЛЧ.