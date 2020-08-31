Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» во втором раунде квалификации Лиги Европы
- @FCDM_official
Московское «Динамо», получило в соперники «Локомотив» из Тбилиси. Встреча пройдёт в Грузии 17 сентября.
В матчах второго раунда квалификации среди прочих сыграют:
«Локомотив» Пловдив — «Тоттенхэм Хотспур»;
«Шемрок Роверс» — «Милан»;
«Линкольн Ред Импс» — «Рейнджерс»;
ЦСКА София — БАТЭ;
«Серветт» — «Реймс»;
«Нефтчи» — «Галатасарай»;
«Арис» — «Колос»;
«Кукес» — «Вольфсбург»;
«Осиек» — «Базель».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика» в плей-офф квалификации ЛЧ.