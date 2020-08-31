Крал заявил, что «Спартак» сражается не с «Зенитом» или другим клубом, а бьётся за титул

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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал высказал мнение о лидерстве команды по итогам шести туров сезона-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Крал заявил, что «Спартак» сражается не с «Зенитом» или другим клубом, а бьётся за титул
  • РИА Новости

«Мы отлично стартовали в этом чемпионате. Если бы в прошлом сезоне мы реализовывали свои моменты, то занимали бы такие же позиции, как сейчас. Теперь мы забиваем голы и, надеюсь, будем продолжать это делать. Готовы ли мы сражаться с «Зенитом»? Мы не сражаемся с «Зенитом» или каким-либо другим клубом. «Спартак» бьётся за титул», — приводят слова Крала «Известия».

«Спартак», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» с 13 очками —  второй. Тройку лидеров замыкает «Сочи», набравший 12 очков.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» прокомментировал потерю командой первого места в турнирной таблице РПЛ и лидерство «Спартака».

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