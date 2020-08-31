СМИ: Кузяев ожидает итогового предложения от «Алавеса»

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев ожидает итоговое предложение от испанского клуба «Алавес».

Как сообщает «Чемпионат», 27-летний хавбек может подписать двухлетний контракт с испанским клубом.

Отмечается, что «Алавес» сделает предложение Кузяеву в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Кузяев провёл 28 матчей за петербургский «Зенит», забил один мяч и сделал две результативные передачи. В настоящее время он находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с сине-бело-голубыми.

Ранее сообщалось, что Кузяев может перейти в «Галатасарай».