СМИ: Кузяев ожидает итогового предложения от «Алавеса»
- Reuters
Как сообщает «Чемпионат», 27-летний хавбек может подписать двухлетний контракт с испанским клубом.
Отмечается, что «Алавес» сделает предложение Кузяеву в ближайшие дни.
В минувшем сезоне Кузяев провёл 28 матчей за петербургский «Зенит», забил один мяч и сделал две результативные передачи. В настоящее время он находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с сине-бело-голубыми.
Ранее сообщалось, что Кузяев может перейти в «Галатасарай».