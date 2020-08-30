СМИ сообщают, что Кузяев может перейти в «Галатасарай»

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Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев может перейти в турецкий «Галатасарай».
СМИ сообщают, что Кузяев может перейти в «Галатасарай»
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Как сообщает Haberler, россиянина предложили «Галатасараю», но пока главный тренер клуба из Стамбула Фатих Терим не одобрил переход бывшего хавбека «Зенита». Отмечается, что возможный трансфер полностью зависит от решения Терима.

При этом в клубе считают завышенными требования Кузяева по зарплате, а переговоры продолжатся, если игрок согласится на условия, которые предлагает «Галатасарай».

В минувшем сезоне Кузяев провёл 28 матчей за «Зенит», забил один мяч и сделал две результативные передачи. В настоящее время он находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с сине-бело-голубыми.

Ранее Нобель Арустамян заявил, что «Краснодар» и «Спартак» хотят приобрести Кузяева.

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