Арустамян: «Краснодар» и «Спартак» хотят приобрести Кузяева

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Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что российские футбольные клубы «Краснодар» и «Спартак» рассматривают возможность приобретения полузащитника сборной России Далера Кузяева.
Арустамян: «Краснодар» и «Спартак» хотят приобрести Кузяева
  • РИА Новости

Как сообщает Арустамян в своём Telegram-канале, «Краснодар» и «Спартак» хотят получить игрока и уже обозначили свой интерес хавбеку и его представителям.

«Уже несколько месяцев предлагает продлить контракт и «Зенит». Но Далер давно хотел попробовать свои силы за рубежом и сейчас твёрдо хочет уехать в Ла Лигу», — написал Арустамян.

В минувшем сезоне Кузяев провёл 28 матчей за «Зенит», забил один мяч и сделал две результативные передачи. В настоящее время Кузяев находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с сине-бело-голубыми.

Ранее Арустамян рассказал об интересе к футболисту Кузяеву со стороны испанского клуба.

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