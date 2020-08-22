Арустамян: «Краснодар» и «Спартак» хотят приобрести Кузяева
- РИА Новости
Как сообщает Арустамян в своём Telegram-канале, «Краснодар» и «Спартак» хотят получить игрока и уже обозначили свой интерес хавбеку и его представителям.
«Уже несколько месяцев предлагает продлить контракт и «Зенит». Но Далер давно хотел попробовать свои силы за рубежом и сейчас твёрдо хочет уехать в Ла Лигу», — написал Арустамян.
В минувшем сезоне Кузяев провёл 28 матчей за «Зенит», забил один мяч и сделал две результативные передачи. В настоящее время Кузяев находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с сине-бело-голубыми.
Ранее Арустамян рассказал об интересе к футболисту Кузяеву со стороны испанского клуба.