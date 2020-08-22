Арустамян рассказал об интересе к футболисту Кузяеву со стороны испанского клуба

Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что испанский футбольный клуб «Алавес» интересуется полузащитником сборной России Далером Кузяевым.

«Алавес» предлагает Кузяеву контракт на два года и зарплату ниже той, что он получал в «Зените». Но это принципиальная позиция Далера: он настроен играть в Европе», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

В минувшем сезоне Кузяев провёл 28 матчей за «Зенит», забил один мяч и сделал две результативные передачи. В настоящее время Кузяев находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с сине-бело-голубыми.

Ранее гендирекор «Зенита» подтвердил, что у Кузяева есть предложения из Европы.