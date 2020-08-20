Гендирекор «Зенита»: у Кузяева есть предложения из Европы

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем полузащитника команды Далера Кузяева.

«Насколько я знаю, у Далера есть ряд предложений из Европы, он мечтает играть в Европе. Я лично желаю, чтобы он нашёл вариант, который его устроит. Ворота «Зенита» пока для него не закрыты. Он наш доморощенный игрок, и к нему особое отношение. Я не буду говорить, что бы делал на его месте, но у человека должна быть мечта», — сказал Медведев ТАСС.

В настоящее время Кузяев находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с «Зенитом».

Ранее отец Кузяева заявил, что пока ситуация с будущим его сына остаётся неопределённой.