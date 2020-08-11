Отец Кузяева заявил, что пока ситуация с будущим его сына остаётся неопределённой

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Адьям Кузяев, отец и агент экс-полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, в разговоре сообщил, что ситуация со следующим клубом сына пока остаётся неясной.
Отец Кузяева заявил, что пока ситуация с будущим его сына остаётся неопределённой
  • © РИА Новости / ФК «Зенит»

«Не могу сказать, что Далер к чему-то ближе. Ситуация ещё не прояснилась. Сейчас работает по индивидуальной программе. Когда наступит ясность по его будущему, я не знаю. Нужно подождать», — цитирует Кузяева-старшего «РБ Спорт».

27-летний полузащитник сборной России в настоящее время находится в статусе свободного агента. По информации СМИ, «Зенит» предложил ему продление контракта. Также на игрока претендуют испанская «Валенсия» и английский «Бернли».

Ранее сообщалось, что Кузяев ведёт переговоры с «Зенитом» и не исключает отъезда в Европу.

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